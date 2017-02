VIDEO – Zapping LCI : Nagui répond à Brigitte Bardot qui l’avait jugé "minable"

Certains ont mieux digéré que lui. Début janvier, Brigitte Bardot taclait le petit monde de la télé dans une interview accordée à TV Mag. La légende du cinéma jugeait Thierry Ardisson "d’une vulgarité épouvantable", Cyril Hanouna était qualifié de "lie de la télé" tandis que Vanessa Burggraf et Yann Moix, les chroniqueurs de Laurent Ruquier dans "On n'est pas couché", devenaient "la blonde qui a une tête de mort et l’autre fou". Nagui ? "Je ne regarde pas non plus parce que c’est minable."