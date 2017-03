VIDEO – Zapping LCI : on a croisé le sosie de Penelope Fillon au Salon de l’Agriculture

Elle a surgi du toit ouvrant d’une voiture, imperméable et cheveux gris, les bras en croix en criant "Fillon président ! Fillon président !". Ce mercredi, les journalistes présents au Salon de l’Agriculture ce mardi ont eu la visite surprise d’un vrai-faux sosie de Penelope Fillon, en marge d’une journée où le candidat de la droite à l’élection présidentielle a joué au chat et à la souris avec les médias.





Dans le Zapping de "La Médiasphère", vous allez revoir quelques images fortes de ce passage obligé pour les candidats en campagne. Et notamment le "shampooing aux œufs" dont a été victime Emmanuel Macron, aussitôt protégé par son impressionnant service d’ordre. Mais il faut bien l’avouer : pendant 24 heures, l’ancien Premier ministre a volé la vedette à ses rivaux, jusque dans les imitations de l’incontournable Canteloup sur TF1.





Le clash de la journée ? Ni dans "Top Chef" sur M6, ni dans "Les Marseillais South America" sur W9, où les clients sont pourtant nombreux : non, on l’a trouvé sur le plateau de Zemmour et Naulleau, sur Paris Première, où Bernard-Henri Levy s’est époumoné face à l’éditorialiste le plus controversé du paysage audiovisuel français. Impressionnant.