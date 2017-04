VIDÉO - ZAPPING LCI : pour réussir à boire son urine, tout est "dans la tête" selon les aventuriers de "The Island"

"Ça ne donne pas envie mais c'est dans la tête", tente de se convaincre l'un d'eux avant de porter la bouteille à sa bouche. On ne tentera pas. On ne tentera pas non plus le cannibalisme. Dans "Le Magazine de la Santé", on apprend le nombre de calories pour chaque partie du corps humain. Et c'est plutôt gras. Côté bactéries, le 19.45 de M6 rapporte qu'il y en a trois fois plus sur une planche à découper en bois que sur la cuvette des toilettes. "Les 12 Coups de midi" font eux le comparatif entre les jouets d'enfants et les sextoys, et le résulat risque de vous surprendre.