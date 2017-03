VIDEO - Zapping LCI : Savez-vous ce que Florence Foresti déteste dans le sexe ?

Dans le Zapping de "La Médiasphère", nous revenons également sur les adieux de Thomas Thoroude et Victor Robert dont les émissions, "Actuality" sur France 2, et "Le Grand Journal" sur Canal +, ont vécu leur dernier numéro vendredi dernier. On fait également un tour par le salon de l’Agriculture dans "66 Minutes" sur M6, où un jeune artisan boucher s’émeut des manifestations organisées par les militants vegan.





Côté "The Voice", on enchaîne les cartons d’audiences – plus de 7,5 millions samedi soir sur TF1 – et les talents prometteurs. Reste que Florent Pagny nous a surpris en buzzant l’Ariégeois Bertrand Kaleta, alias Bulle, dont la reprise de "Quand j’étais chanteur" de Michel Delpech a le mérite d’être "décalée". C’est le moins qu’on puisse dire.