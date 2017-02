VIDEO - Zapping LCI : sur France 5, on a découvert l'application pour réussir le cunnilingus parfait

Le ton monte, dans "L’Emission Politique" sur France 2, lorsque David Pujadas demande à Marine Le Pen pourquoi son garde du corps a été payé par le Parlement européen avec l’argent destiné aux attachés parlementaires. "Chez nous même les gardes du corps font de la politique", explique la patronne du Front National…





Le dicton du jour, on le doit à Michel Cymes, dans "Le Journal de la Santé" sur France 5. "A la Saint-Valentin, tu me donnes la main, vivement la Saint-Margueritte !", commence le docteur préféré des téléspectateurs… Dans la même émission, on a découvert une application étonnante qui apprend aux hommes… la meilleure façon de réaliser un cunnilingus. Et si on la téléchargeait pour les "Angry White Men" de "Complément d'enquête" ?