ZAPPING - Laurent Ruquier explique pourquoi "l’abstention, c'est l'inverse de l'abstinence" (et c'est bien vu)

Les électeurs se sont rendus aux urnes et ont placé Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête. Alors nous ne pouvions pas passer à côté d’extraits des discours des deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Une soirée électorale n’étant pas de tout repos pour ceux qui l’animent, Anne-Claire Coudray a vu sa langue fourcher et les journalistes de France 3 Carole Gaessler et Francis Letellier se sont fait remonter les bretelles par le député FN-RBM Gilbert Collard.