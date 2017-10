VIDÉO - "Danse avec les stars 8" : l'ancien animateur de l'émission Vincent Cerutti premier éliminé

Même si le jury a noté une progression et une belle complicité avec sa partenaire, Vincent Cerutti a cependant manqué de technique et n'a obtenu que la note de 20/40. Mais l'histoire reste cependant belle : Hapsatou Sy, également candidate et qualifiée pour le prochain prime, l'a remercié d'avoir dansé pour "l'amour de leur vie". L'animateur à quant à lui précisé que "Grâce à Danse avec les stars", il est devenu un autre homme.





