VIDÉOS - "The Voice" : Emmy Liyana a ému les coaches, Ry'm a groové comme jamais, nos coups de coeur du second prime

Pas de doute, on a trouvé là l'une des plus belles voix de cette nouvelle saison de The Voice. Il n'a fallu que quelques notes de "The Power of Love" pour que Zazie et Matt Pokora se retourne. Si elle est l, c'est grâce à son incroyable voix mais aussi à Slimane, l'ancien gagnant qui l'a reperée dans un piano bar et envoyé la vidéo aux producteurs de l'émission. "Quand quelque chose est beau, ça humanise tout" lui dit Mika. Zazie, les larmes aux yeux, lui assure qu'elle a "les capacités pour tout transformer. On n'a jamais entendu ça avant. Tu es unique". Elle continue l'aventure avec Zazie.