Vous aimez "Stranger Things" ? Tant mieux, parce que ça va durer !

Mais avant de penser à la fin de la série, attendons cette saison 2, annoncée comme la fin de chapitre et l'introduction d'un autre : "On espère que vous serez pleinement satisfaits à la fin de la saison 2 et que vous en voudrez plus. Vous allez voir qu'elle ressemblera à un conclusion, tout en posant les bases des saisons suivantes." ajoute Ross Duffer. La saison 2 sera marquée par le retour d'Eleven (Milie Bobby Brown), disparue dans les derniers instants de la première, et l'apparition d'un nouveau monstre, bien plus dangereux que le Demogorgon. Une nouvelle grande, effrayante et passionnante aventure attend Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) et Lucas (Caleb McLaughlin).