Vu de Twitter : à qui les Z’awards de la télé 2016 ?

Les téléspectateurs votaient vendredi 13 janvier pour certains prix des "Z'Awards de la télé" 2016. Soirée de prix animée par Arthur sur TF1, en présence de nombreuses personnalités du petit écran français, mais surtout de la chaîne. On retrouve plusieurs catégories, parmi elles : "La Comédie de l'année", "L'Humoriste de l'année", "Le Plus Sexy", "La plus sexy", "La Parodie de l'année", "La boulette de l'année", etc.





Le palmarès :

- Le moment de solitude de l'année : Elodie Gossuin pour l'Eurovision

- La gamelle de l'année : Christophe Beaugrand

- Le plus sexy : Rayane Bensetti

- Les aléas du direct : Laurent Luyat

- La plus sexy : Karine Ferri

- La coiffure de l'année : Kev Adams (Djibril Cissé pour l'honneur)

- La comédie de l’année : Les Tuches 2

- La boulette de l'année : Evelyne Thomas

- L’humoriste de l’année : Gad Elmaleh et Kev Adams

- La parodie de l'année : Eric et Quentin de Quotidien

- L'image la plus impressionnante de l'année : les surfeurs Gauthier et Pilou

- Prix d'honneur : Dany Boon

- Les rois de la culture G : Samuel des Reines du Shopping

- L'étoile filante de l'année : Cinq à Sept avec Arthur