Vu de Twitter : Beaucoup d'émotions devant le documentaire "Devenir il ou elle"

Cinq adolescents transgenres : Léna, 17 ans, Lucas, 15 ans, Elena, 18 ans, Bas, 15 ans et Connor 17 ans, sont au centre du documentaire "Devenir il ou elle", diffusé ce mardi 10 janvier sur France 5. Autant de témoignages rares sur le petit écran français, quelques jours à peine après la sortie française du National Geographic, dont la Une représentant un enfant transgenre a été remplacée par une cliché de la Russie. Un récit bouleversant de ces jeunes personnes transgenres qui racontent leur histoire et leurs batailles de tous les jours depuis leur naissance.





On y apprend notamment qu'aux Pays-Bas, la prise en charge est rapide grâce notamment à des associations et des structures spécialisées pour accueillir ces personnes à la recherche de leur identité. Dans ce documentaire, on suit donc Léna, qui bénéficie d'un traitement, des bloqueurs de puberté, Lucas, qui consulte le Dr Chambry, qui fait partie d’une équipe pluridisciplinaire dont l’objectif est d’accompagner les jeunes transgenre. A l'image d'Elena qui a pu commencer ses démarches de transition grâce à son association.Ou encore Bas et Connor. Sur Twitter, l'émotion est forte. A noter que les réactions ont été principalement positives, peu de messages malveillants ont été postés.