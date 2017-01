Vu de Twitter : "Cette soirée-là", spéciale Claude François avec M. Pokora

La légende du disco, Patrick Juvet a chanté sur le titre "Le lundi au soleil" et ce qu'on peut dire, c'est que les internautes se sont plus amusés de sa ressemblance physique avec d'autres artistes, que par son talent vocal. C'est ensuite Florent Pagny en duo avec M. Pokora qui a chanté "Belles, belles, belles" et les twittos ont beaucoup apprécié !