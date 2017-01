Vu de Twitter : Cyril Hanouna veut défendre "toutes les discriminations", les internautes se moquent

L'année 2017 devait être synonyme de lutte contre le racisme, le sexisme et l'homophobie pour Cyril Hanouna, comme il l'a annoncé sur son compte Twitter. Une bonne résolution qui a débuté ce lundi 16 janvier dans une séquence pendant laquelle l'animateur et ses chroniqueurs sont revenus avec horreur sur les nombreux tweets racistes d'internautes postés vendredi dernier. La raison ? Une fille voilée était sur le plateau de "Touche pas à mon poste" pour participer à un jeu. Les réactions ont indigné l'animateur, qui a répété une nouvelle fois que toutes les couleurs, races et sexualités étaient les bienvenus dans l'émission, "sauf les cons".





Et pour être sûr que tout le monde comprenne son message, Cyril Hanouna a partagé un nouveau message sur son compte Twitter... Petit problème : il s'est trompé et plutôt que d'écrire qu'il lutterait contre toutes formes de discriminations, il explique qu'il les défendra. Un petit fail qui a beaucoup amusé les twittos, qui ont repris le tweet en masse.