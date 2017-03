Vu de Twitter : dans Dossier Tabou, Bernard de la Villardière fume un joint et ça fait bien rire le réseau social

Si on voulait pousser la vanne au maximum, on paraphraserait Richard Berry qui mange un yahourt dans une vieille publicité des années 80 : "Qu'est ce qu'il y a ? Ça vous étonne Bernard de la Villardière qui fume un joint ? Un homme n'aurait pas le droit de fumer un joint ?" En vrai, non : le simple usage du cannabis peut conduire jusqu’à un an d’emprisonnement et/ou une amende de 3750€. Sa possession ou sa consommation dans un lieu privé ou public est strictement interdite.





Mais lundi soir, M6 proposait un nouveau numéro de "Dossier Tabou" consacré au cannabis, la question de sa légalisation et son trafic.Pour la "bonne cause", son présentateur-vedette a décidé d'aller jusqu'au bout et a tiré quelques bouffées d'un pétard, histoire de tester les effets du cannabis sur la conduite.





Bien sûr, c'est une très mauvaise idée à ne pas reproduire chez vous.