Vu de Twitter : et si "Zone Interdite" avait remis le service militaire au goût du jour ?

Les caméras de l’émission ont donc suivi Marvin, Sarah et leurs camarades, encadrés par des militaires qui tentent de leur inculquer le goût de l’effort et de la vie en communauté, avant d’envisager avec eux un avenir professionnel adapté. A l’arrivée, plus de 2.8 millions de téléspectateurs, le deuxième meilleur score de la saison... et de nombreux commentaires sur Twitter.





Moqueurs d’abord, en raison de la réalisation un brin téléréalité. Admiratifs, ensuite, la plupart de ces jeunes ressortant transformés de cette expérience qui dure entre 6 et 12 mois. Pour certains, la question d’un retour du service militaire obligatoire restée posée. Ce que M6 n’a pas manqué de rappeler en citant un sondage selon 74% des Français y sont favorables…