Vu de Twitter – Harcèlement sexuel : les internautes bouleversés par le documentaire de France 5

Pendant plus d’un an, les équipes du documentaire "Harcèlement sexuel, le fléau silencieux" ont suivi la lutte de quatre femmes qui ont dû se battre pour que justice soit faite. Dans ce programme, le téléspectateur est plongé dans le quotidien de Laury et Gwenaëlle qui ont dû déménager car elles étaient terrifiées par leur patron. Nous découvrons aussi Cristina, tombée en syncope le jour du procès de son ancien directeur. Enfin, le documentaire retrace le parcours de Catherine, incapable d’entrer dans une mairie car elle subissait quotidiennement les mains baladeuses et les humiliations d’un ancien maire.





Pendant le documentaire, les internautes n'ont pu rester muets : "C’est juste inhumain !" D’autres vont même jusqu’à remettre en question la procédure judiciaire, estimant qu'elle ne facilite pas les choses pour les victimes : "L'enfer des victimes de harcèlement sexuel, c'est aussi le long chemin judiciaire qui les attend pour faire reconnaître le délit".