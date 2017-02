Vu de Twitter - "J'ai grandi avec cette série" : les internautes très émus par la fin de "Fais pas ci, fais pas ça"

Valérie, Denis, Fabienne et Renaud nous ont une dernière fois régalés avec leurs personnages délirants mais tellement attachants. Pour conclure leurs aventures, les scénaristes ont eu la bonne idée de les projeter dans le futur, en 2022 puis en 2027, imaginant ainsi ce qu'ils ont tous pu devenir. Si les couples sont encore ensemble (à part Tiphaine et Christophe), ils ont traversé une petite zone de turbulence et cédé à l'appel de la tentation (pour ceux qui n'ont pas encore vu l'ultime épisode, on vous laisse découvrir cela en replay).