VU DE TWITTER - Koh Lanta 2017 : Dylan "le candidat en mocassins", un petit tour et puis s'en va

Il s’en passe déjà de belles sur Koh Rong. "Koh Lanta 2017" a commencé sur les chapeaux de roues vendredi soir sur TF1. Les téléspectateurs ont pu faire connaissance avec les 18 candidats répartis dans non pas deux mais trois équipes : jaune, rouge et bleue. L’aventure a commencé par 300 mètres de nage et au bout de la course deux colliers d’immunité. Suspendus à 4 mètres de haut, ils ont été récupérés par Yassin, visiblement très sportif, et Mathilde, aidée par ses camarades.





Mais l’aventurier qui s’est distingué dès le début est Dylan. Agent immobilier, mannequin et fan de Bruce Lee, à 22 ans, il est apparu très sûr de lui et très attaché à son image jusqu’à… explorer la jungle chaussé de mocassins. Un détail improbable qui n’a pas échappé aux Twittos qui s'en sont donnés à cœur joie. Une coquetterie qui, combinée à sa condescendance et son arrogance, lui ont valu de sortir dès le premier épisode même s'il était, selon lui, "le maillot fort des bleus".