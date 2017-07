"L'Amour est dans le pré" : Twitter et les deux prétendants de Nathalie sous le choc après l'arrivée surprise de Sébastien

La séance des speed-datings terminée, la saison 12 de "L' Amour est dans le pré" passe la seconde avec l'arrivée des prétendants chez les agriculteurs. Chez Christophe, Angélique est d'ores et déjà passée à l'attaque avec une danse des plus sensuelles dès le premier soir, au grand dam de sa concurrente Sylvie. Pourtant, l'événement marquant de ce lundi restera sans aucun doute l'annonce tonitruante de Nathalie.





Alors qu'elle avait convié Victor et Bastien pour un séjour chez elle afin d'apprendre à les connaître, elle a décidé d'inviter un troisième prétendant surprise en la personne de Sébastien. Sa lettre émouvante, qui avait particulièrement ému et touché Nathalie, n'avait pas eu son effet lors du speed-dating. C'était sans compter sur la volonté de l'amoureux éconduit. Dans un dernier courrier à sa bien-aimée, Sébastien a réussi à inverser la tendance et à revenir dans la course.