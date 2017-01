Vu de Twitter : "La folle histoire de Sophie Marceau" enchante ses fans

Depuis "La Boum", Sophie Marceau est l'une des grandes actrices du cinéma français. Adorée de toutes et de tous, elle était à l'honneur ce mercredi 11 janvier sur C8 avec le documentaire "La folle histoire de Sophie Marceau". Des images qui retracent toute sa carrière, de ses débuts à l'adolescence, à aujourd'hui. Des archives, mais aussi des témoignages de personnes qui l'ont cotoyée : notamment Monica Bellucci, Francis Huster, Dany Boon, Yvan Attal, Géraldine Nakache ou encore Michel Drucker.





Le documentaire revient sur tous les succès de sa carrière, et de nombreux journalistes, dont Alix Girod de l’Ain, Catherine Schwaab, Christophe Carrière et Thierry Chèze, évoquent le parcours de l'actrice. Une soirée de bonheur pour les fans de Sophie Marceau, qui se sont régalés et n'ont pas hésité à partager leur émotion sur Twitter.