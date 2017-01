Vu de Twitter - la pièce de théâtre "Folle Amanda" séduit les internautes

TF1 ressuscite le théâtre à la télévision. La première chaîne a décidé de ressortir de ses cartons son émission culte "Au théâtre ce soir" et pour son grand retour, elle a frappé fort. Ce samedi 21 janvier, TF1 diffusait en direct "Folle Amanda", une comédie écrite par Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy diffusé pour la première fois à la télévision en 1974. A l’occasion du cinquième anniversaire de l’émission "Au Théatre ce soir", la reprise de la pièce est actuellement jouée au Théâtre de Paris avec dans les rôles principaux Michelle Bernier et Arielle Dombasle.





L’histoire de cette pièce de théâtre ? Celle d’une ancienne star du music-hall qui décide de vivre au jour le jour.

Le retour des fameux "trois coups de théâtre" à 21h tapantes sur TF1 a réjoui les téléspectateurs qui ont suivi les aventures de cette folle Amanda. Beaucoup ont partagé leur joie de retrouver du théâtre sur une grande chaîne et en prime time sur Twitter. Morceaux choisis.