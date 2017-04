Vu de Twitter : la saison 13 de "Grey’s Anatomy" démarre en fanfare... surtout pour Alex Karev !

Vous l'aurez compris, celui qui a le plus fait réagir, c'est le beau Alex Karev, interprêté par Justin Chambers. C'est lui qui fait couler du sang dans le premier épisode de cette treizième saison. Alors que la police vient recueillir les témoignages à l'hôpital, celui qui a remplacé Christina dans le rôle du "best friend qu'on rêve tous d'avoir", finit par se dénoncer. Il apprend en deuxième partie de soirée, qu'il est poursuivi pour crime et agression au deuxième degré et qu'il risque jusqu'à 10 ans de prison.