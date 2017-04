Vu de Twitter : Laure Manaudou "à l’état sauvage" sur M6… Plus courageuse que M. Pokora ?

Elle a mangé du poisson-chat, du nénuphar et de l’antilope. Surtout elle a remonté le fleuve Kwando, le plus dangereux du monde, sous une chaleur écrasante et la menace des crocodiles et des hippopotames, maîtres des lieux… Laure Manadou en a vu de toutes les couleurs, lundi soir, dans le troisième numéro du magazine "A l’état sauvage", sur M6.





Après l’acteur Michaël Youn en Namibie et le chanteur M. Pokora au Sri Lanka, l’aventurier Mike Horn a embarqué l’ex-championne olympique de natation dans un périple extrême pour le Botswana qui lui a permis de démontrer, si besoin était, qu’elle était tout sauf une petite princesse.