Vu de Twitter : le documentaire "Le monde sous les bombes" a ému les internautes

Le documentaire de France 3 n’a pas ménagé les téléspectateurs mais ces derniers ont été captivés. Le film, réalisé par Emmanuel Blanchard et Fabrice Salinié (qui avait déjà signé La France sous les bombes alliées 1940 1945 avec Catherine Monfajon), raconte comment la bombe a été utilisé à travers l’Histoire, et tout particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale, à l’aide d’images d’archives saisissantes colorisées et sonorisées.