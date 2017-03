Vu de Twitter : le faux coming-out de Benjamin Castaldi fait hurler de rire les fans de TPMP

C8 proposait jeudi soir un nouveau numéro de "La Grande Rassrah", un prime à base de caméras cachées concoctées par Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Si la plupart étaient à hurler de rire, le plus surprenant, et le plus commenté sur les réseaux sociaux restera le vrai-faux coming-out de Benjamin Castaldi.





L’animateur reçoit chez lui son père Jean-Pierre pour dîner et lui annoncer qu’il a été pris en photos par des paparazzis. Pas avec une femme, mais un homme… Matthieu Delormeau, son camarade de jeu dans TPMP. Les choses se corsent lorsque Aurélie, la compagne de Benjamin, débarquent à l’improviste, et découvre une valise suspecte.





La suite ? Une grande escalade de rire, entre l’arrivée de Matthieu Delormeau, traité de "Brad Pitt de province" par Aurélie mais aussi une fausse mère porteuse engagées par les deux hommes sous les yeux d’un Jean-Pierre médusé… Sur Twitter, en tout cas, on s’est bien marré…