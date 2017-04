Vu de Twitter : les classes moyennes dépriment devant "Zone Interdite" sur M6

Trop riche pour être aidés, trop pauvres pour faire face au coût croissant de la vie : tel est le malheur des classes moyennes, ausculté dimanche soir dans "Oubliées ou sacrifiées : la révolte des classes moyennes", un numéro de "Zone Interdite" qui a beaucoup fait parler sur le net. Car pour les auteurs du reportage, ceux qui y appartiennent gagnent entre 1 350 et 2 800 euros bruts pour une personne seule et entre 2 800 et 6 000 pour un couple avec deux enfants. Au chômage, certains n'hésitent pas à rayer une (voire plusieurs) ligne(s) de leur CV pour retrouver du travail.





Si "Zone Interdite" est un programme souvent très commenté sur Twitter, la tonalité était beaucoup moins "légère" qu’à l’accoutumée, de nombreux téléspectateurs se retrouvant dans les galères des personnes seules et des familles filmées par les caméras de M6.





Petit florilège des meilleurs tweets, publiés toute la soirée…