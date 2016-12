Vu de Twitter : les internautes font la fête avec "C'est Noël, tout est permis avec Arthur"

Arthur débarque avec de nombreux invités dans sa hotte ce vendredi 23 décembre pour une émission spéciale. Christophe Beaugrand, Chantal Ladesou, Artus, Arnaud Ducret, Claudia Tagbo, Anthony Kavanagh, Arnaud Tsamere, Amir, Patrick Sébastien, Rachid Badouri, Jarry, Valérie Damidot, Fauve Hautot, Cyril Féraud, Karine Ferri et Issa Doumbia viennent fêter Noël avec l'animateur sur TF1 dans "C'est Noël, tout est permis avec Arthur".





Ils réalisent de nombreuses épreuves et défis, entrecoupés par une petite danse des danseuses du Lido. Arthur a mis tous les atouts dans sa poche pour que les téléspectateurs passent une soirée magique. Sur Twitter, les internautes s'amusent beaucoup dans cette ambiance festive, et rient devant les gags et absurdités de toute cette bande.