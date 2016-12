Vu de Twitter : les internautes s'amusent devant "Le meilleur pâtissier - Spéciale fêtes"

"Le Meilleur Patissier" se met à l'heure des fêtes de fin d'année sur M6 et propose une émission spéciale, quelques jours après la finale de la dernière saison remportée par Chelsea. Ce sont douze pâtissiers amateurs emblématiques du programme qui avaient rendez-vous ce mercredi 21 décembre. C'est en duo qu'ils travaillent cette fois-ci pour devenir les meilleurs patissiers, mais attention : chaque épreuve est éliminatoire. Pas le droit à l'erreur.





A quelques jours de Noël, c'est bien évidemment sur une bûche qu'ils vont devoir travailler. Revisiter ce dessert des fêtes pour passer à l'étape suivante. Ils doivent ensuite réaliser une boem torta, une pâtisserie de Noël traditionnelle croate... Et attention, la recette a été retrouvée par Mercotte ! Mais selon des twittos : pas de gâteau de Noël en Croatie. Enfin, pour la troisième et dernière épreuve, les duos encore dans la course doivent dresser un sapin en gâteaux d'une hauteur minimale de 60 centimètres... Et avec tout ça, les internautes se sont amusés.