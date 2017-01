Vu de Twitter : les nouveaux épisodes de "Glacé" refroidissent les internautes

Les deux premiers épisodes de Glacé avaient intrigué les téléspectateurs, les deux suivants - diffusés ce mardi 17 janvier sur M6 - beaucoup moins. Alors que la série se trouvait dans les sujets les plus discutés il y a une semaine, aucune trace ce soir. La fiction française portée par Charles Berling, Nina Meurisse et Julia Piaton ne passionnerait-elle plus les internautes ? Sur Twitter, la tendance est plutôt à la déception. "Trop mou", "pas au niveau des livres", l'intrigue ne captive pas.





Les deux premiers épisodes de la série avaient attiré 4,3 millions de téléspectateurs en moyenne ce mardi dernier, terminant à la première place dans la course aux audiences face à la série américaine Chicago Med de TF1. A voir si M6 réitère la performance ce soir, et parvient à montrer que Twitter n'est pas un si bon indicateur que ça. Entre l'épisode 1 et le 2, la série avait perdu 500.000 curieux il y a sept jours... Combien de téléspectateurs vont déserter leur écran cette fois-ci ?