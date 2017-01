Vu de Twitter : les twittos dézinguent Ikea après le visionnage de "Cash Investigation"

La majorité des twittos était tout simplement écœurés par les pratiques de certains industriels du bois. Et celui qui a fait les frais de ce reportage choc, c’est le géant suédois Ikea.





Dans l’émission Cash Investigation, intitulée Razzia sur le bois : les promesses en kit des géants du meuble, Elise Lucet et ses équipes se sont intéressées au business du bois et à ce qui compose réellement nos meubles et parquets, mais aussi nos vêtements et accessoires décoratifs issus de l’enseigne. Bilan ? Des labels verts pas si écolo, la destruction de certaines forêts d’Amazonie protégées, des sous-traitants plus que douteux… et un tollé sur les réseaux sociaux.