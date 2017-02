Vu de Twitter : M. Pokora impressionne les internautes dans "À l'état sauvage"

M. Pokora n'a rien caché de ses difficultés durant ce périple difficile, et s'il a pensé plusieurs fois à abandonner, il a tenu à terminer cette aventure, sans regret. "On suit des ordres dans des conditions extrêmes, sans manger, ni boire. C'est dur, mais c'est une belle leçon de vie. J'en suis sorti grandi", nous a-t-il confié en interview. Pour lui, les 24 premières heures ont été les plus difficiles : "Je ne me reconnais pas, je me trouve nul et faible, aux antipodes de ce que je suis habituellement."





"J'étais seul, stressé, angoissé. On se refait le film de sa vie, on pense aux gens. Le premier soir si on m'avait donné un téléphone, j'aurais pleuré comme en enfant. Si j'avais parlé à la pire de mes ex, je l'aurais supplié de venir me rejoindre ! J'étais vraiment au fond du trou", continu le chanteur. Mais cette force, puisée au fond de lui-même a impressionné les internautes... Et même Moundir, l'ancien aventurier de "Koh Lanta" !