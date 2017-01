Vu de Twitter : Nathalie de "L’amour est dans le pré" est déjà la favorite des internautes

La célébrité qui lui plaît, physiquement ? "Antoine Griezmann". Du haut de ses 27 ans, Nathalie est la benjamine de l’émission, et elle remporte déjà un succès fou ! Eleveuse de vaches et de chèvres pour le fromage, installée en Bourgogne – Franche Comté, elle a toutes ses chances pour devenir la favorite de ce cru 2017. Ce lundi soir étaient diffusés les sept premiers portraits de la 12e saison de "L’amour est dans le pré". Et la jolie blonde a tout pour plaire !





Nathalie aime le foot et "préfère une bière et un bout de saucisson à un pot de fleurs". Toutefois, elle n’a jamais connu d’histoire ayant duré plus de deux mois. Cette fois, elle part à la recherche d’un home "positif, souriant, drôle et qui a un cœur grand comme le monde". "Etre en couple à 30 ans, pour moi, ce serait logique pour pouvoir fonder une famille", ajoute-t-elle. Physiquement, l’homme de ses rêves ne doit pas dépasser le mètre 80 et approcher les 28 ans. A vos courriers !