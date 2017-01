Vu de Twitter : Patrice de "L'amour est dans le pré" touche les internautes

La saison 12 de "L'amour est dans le pré" sera diffusée dans quelques mois sur M6. En attendant, la chaîne a proposé les portraits des nouveaux agriculteurs et agricultrices qui cherchent l'amour, les lundis 2 et 9 janvier. Parmi ces candidats : Patrice, un éleveur de vaches laitières, âgé de 52 ans, qui a une particularité : il est toujours vierge. S'il avoue avoir déjà embrassé une fille lors de son adolescence, il n'est jamais allé plus loin.





Pour Patrice, ce très long célibat est une conséquence de la volonté de sa mère qu'il s'éloigne de toute relation amoureuse quand il était plus jeune. Aujourd'hui, il veut enfin trouver l'amour et ce libérer de ce poids. Des confidences à Karine Le Marchand qui ont touché les téléspectateurs. Mais saura-t-il charmer de possibles prétendantes ? Il cherche une femme simple et qui aime la nature. Mais attention, il faut vraiment aimer la nature : il n'y a aucune connexion internet, et la télévision ne diffuse pas toutes les chaînes.