Vu de Twitter : pour les internautes, Bourvil s'est invité à "La Primaire : Le Débat"

Après les débats entre les candidats de la primaire de droite, ce sont ceux de la gauche qui sont venus se présenter devant les caméras de TF1 et de LCI ce jeudi 12 janvier, avant le vote des citoyens. Manuel Valls, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Jean-Luc Bennahmias étaient sur le même plateau pour débattre sur des questions de société, politique, économie et sur leur programme. Face à eux : Gilles Bouleau, Elizabeth Martichoux de RTL, et de Matthieu Croissandeau, directeur de la rédaction de L'Obs.





Pendant ces 2h30 de débats, les internautes ont particulièrement retenu un candidat parmi les autres. Non pas pour son excellent programme - qu'il a soigneusement évité d'évoquer - ou d'arguments imbattables... Mais pour sa ressemblance avec Bourvil !Jean-Luc Bennahmias était un peu le Jean-François Poisson (qui avait aussi beaucoup fait rire les twittos) de cette soirée politique.