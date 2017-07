Vu de Twitter : dans "L'Amour est dans le pré", Sébastien brise le cœur de Laeticia et des internautes

Karine Le Marchand l’avait annoncé sur Twitter : "Préparez vos mouchoirs ce soir … ". Dans ce 5e épisode de L’Amour est dans le pré ce lundi, l’émotion était bel et bien palpable lors des séances de speed-dating entre les agriculteurs et leurs prétendants et prétendantes.





Déjà bouleversé par les lettres d’une de ses courtisanes le 19 juin dernier, ce lundi sonnait comme le moment tant attendu pour Sébastien, éleveur de brebis et de vaches en Normandie. Ce dernier a retrouvé son ancienne camarade de classe, Laeticia, qu’il n’avait pas vu depuis … l’école primaire. Soit une attente de près d'un quart de siècle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les retrouvailles ont été à la hauteur de l’attente.