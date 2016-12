Vu de Twitter : Slimane dans "Léo Matteï, brigade des mineurs", les internautes sont fans

Slimane sait-il tout faire ? Après avoir remporté "The Voice 2016", le chanteur apparaissait ce jeudi 22 décembre dans l'épisode 3 de la saison 4 de Léo Matteï, brigade des mineurs, dans lequel un jeune adolescent de 14 ans se fait tabasser par une bande de jeunes. L'interprète de "Paname" y incarne Raphaël, son grand frère et chef de famille. Un rôle sur-mesure pour l'artiste, puisqu'il "coïncidait beaucoup avec une des chansons de mon album qui s'appelle 'Frérot'. Je me suis dit que c'était un signe du destin, qu'il fallait accepter", a-t-il confié à nos confrères du Parisien.





S'il s'est retrouvé dans la série, c'est grâce à Jean-Luc Reichmann, qui tient le rôle principal. L'animateur et comédien a été bluffé par les prestations de Slimane dans "The Voice", et voulait absolument l'avoir dans un épisode de la série policière. Un pari pas si risqué que ça, puisqu'il a pris des cours de théâtre en parallèle de sa carrière musicale. Pour les twittos, c'est une véritable réussite.