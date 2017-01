Vu de Twitter – Super Nanny : les internautes s’indignent de l’attitude des parents

Fin 2016, Super Nanny était au cœur d’une polémique : accusée d’employer des méthodes violentes dans son programme, elle avait fait l'objet d'une pétion lancée par la thérapeute Bernadette Gauthier qui réclamait la suppression du programme de la gouvernante. Le texte, signé par 2000 personnes, dénonçait des "situations dégradantes" et des "violences éducatives".





Mais l’année 2017 commence plutôt bien pour Sylvie, alias Super Nanny. De nouveau sur la route, elle est partie aider une famille en détresse, incapable de communiquer. Sur Twitter, beaucoup estiment que la gouvernante joue bien son rôle d’éducatrice, en étant ferme et autoritaire, mais en faisant aussi preuve de douceur et de compréhension. Concernant le comportement des enfants décrits comme "difficiles" par les parents, il n'est pas remis en question par les internautes.





Cependant, c’est l’attitude des parents qui leur pose un problème, ceratains allant même jusqu’à dire que Super Nanny est davantage présente dans cette famille pour "réparer le couple" et non pour éduquer les enfants. La mère est vivement critiquée et les twittos qui lui reprochent sa "froideur", la trouvent "psychorigide", "insupportable" et "affligeante".