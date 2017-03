VU DE TWITTER - The Voice 6 : le passage de Marvin Dupré fait sensation sur la toile

Compositeur et interprète, Marvin Dupré est passionné de musique depuis son plus jeune âge. Cette fibre pour la musique, il en a fait son métier. Car le jeune homme de 25 ans originaire de Paris a multiplié les apparitions au piano dans les gares SNCF, avant d'assurer les premières parties d'humoristes français tels que Kev Adams et Franck Dubosc. Des prestations qui lui ont permis de se faire un nom dans le milieu, à tel point qu'il a été reconnu par M. Pokora lors de son audition à l'aveugle dans The Voice sur TF1. Il a d'ailleurs ensuite un duo sur "Le Monde" avec le juré de l'émission.





Après sa reprise de "Let Me Love You" de Justin Bieber et DJ Snake, Marvin Dupré a reçu une vague de messages de soutien de la part de Kev Adams et des internautes, qui ont salué un passage remarquable. Le DJ français s'est lui-même s'est fendu d'un "Bravo!" sur Twitter. Le début d'une longue carrière ?