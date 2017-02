Vu de Twitter : "The Voice 6" séduit les internautes avec ses nouveaux talents

"The Voice 6", c'est parti ! Qui va succéder à Slimane, grand gagnant de la saison 5 ? Pour l'heure, le mystère reste entier. Mais quelques chose nous dit que certains internautes n'ont pas attendu longtemps pour trouver leur candidat préféré cette année. Entre surprise, émotion et parfois quelques larmes, les internautes n'ont pas raté une miette de cet épisode.





Pour cette nouvelle saison, on change pas mal de choses et on recommence. Exit Jennifer, bonjour M. Pokora et place à de nouvelles règles. Côté talents, on a été servi : Agathe, Vincent Vinel, Will Barber ou encore Lisandro Cuxi, les fans de l'émission ont été servis.