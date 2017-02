Vu de Twitter - "Top Chef" : Tiramisu au poisson, œuf au plat sucré, le trompe-l'oeil des candidats à mis l'eau à la bouche des Twittos

La semaine dernière, ils constituaient leur brigade. Ce soir, ils se sont livrés une guerre sans merci. Ce 1er février, M6 diffusait le deuxième épisode de la huitième saison de "Top Chef". Un nouvel épisode mouvementé et gourmand au cours duquel les brigades des trois chefs Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest se sont livrés un combat sans merci. Pour tenter de faire gagner leur équipe, les chefs ont dû mettre la main à la pâte : cette fois, c'est eux qui sont allés chercher la nourriture dans le garde-manger et choisir les meilleurs produits pour faire la recette la plus convaincante.