Vu de Twitter : tout le monde se lève pour Corinne Masiero, la star de "Capitaine Marleau"

La fiction française plus forte que le foot ! Mardi soir, le nouvel épisode de la série policière "Capitaine Marleau" a offert la première place des audiences à France 3. Avec 6.3 millions de téléspectateurs, soit 25% du public, la chaîne publique réussit l’exploit de devancer TF1 qui proposait le match (amical) France-Espagne, suivi par 5.9 millions de téléspectateurs, soit 24.7% du public.





Mais quel est donc le secret de ce personnage de série bien de chez nous, né de l’imagination de l’écrivain française Elsa Marpeau ? Sans doute la performance de la comédienne Corinne Masiero, saluée par des twittos unanimes. Longtemps cantonnée aux seconds rôles au cinéma, cette Nordiste de 53 ans avait décroché en 2013 une nomination au César de la meilleure actrice pour son interprétation d’une femme à la dérive dans le très beau Louise Wimmer de Cyril Mennegun.





Et si on a pu la voir dans l’excellent De rouille et d’os de Jacques Audiard, c’est bel et bien grâce à la télévision qu’elle est en train de devenir une star pour le public français. En septembre dernier, au lancement de la saison 2, la réalisatrice Josée Dayan confiait que le rôle avait été imaginé "avec elle et pour elle". Il faut dire que sa voix rauque et son côté cash font merveille à chaque apparition de cette capitaine de gendarmerie dont les punchlines bien noires font rougir de plaisir ses fidèles...