"Vu", le Zapping revient sur France 2 : "Non, non rien n'a changé"

Vous ne pourrez pas dire que vous ne l'avez pas vu. Patrick Menais revient sur le petit écran français quelques mois après son départ houleux de Canal +. France 2 diffusait ce lundi 16 janvier le premier numéro de "Vu", le nouveau zapping. Changement de chaîne, mais l'équipe et l'esprit reste les mêmes. Les images s'enchaînent, les extraits d'émissions se suivent et forment toujours cette narration que les téléspectateurs français adoraient. L'extrait du programme "Cette soirée là" de TF1 est là pour le démontrer : "Non, non rien n'a changé" chantent un groupe d'enfants.





Ce "Vu", débute par Samuel Etienne qui demandent aux téléspectateurs de se détendre : "on est surtout là pour s'amuser" Histoire de rappeler que ce zapping est un divertissement, comme Edouard Baer le dit si bien : "La vie est suffisamment grave, il n'y a pas besoin de rajouter du sérieux (...) Rire faire rêver, faire jouir, provoquer un truc, qu'on se sente utile". Au delà du divertissement, il y a une vraie réflexion de fond. Le zapping n'oublie jamais l'actualité du moment : la neige, les primaires de la gauche en égratignant au passage Manuel Valls. Et bien sûr : un petit tacle bien senti à Vincent Bolloré, en utilisant les images d'Arnaud Montebourg face à Laurence Ferrari, et celle de Stéphane Guillon chez Thierry Ardisson.