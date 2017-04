"X-Files" : Mulder et Scully reviennent officiellement pour une saison 11 de dix épisodes

Le célèbre générique entêtant, qui a hanté les mémoires de nombreux téléspectateurs dans les années 90, va revenir. La Fox a annoncé la commande d'une saison 11 à X-Files, un peu plus d'un an après la diffusion de la dixième saison événement, qui a vu Mulder et Scully reprendre du service, 14 ans après la fin de la série, et 8 après le deuxième film. Si le succès critique et public a été plutôt mitigé, la chaîne américaine a décidé d'offrir de nouvelles enquêtes à nos deux agents préférés du FBI, après de longues négociations.





"Des personnages emblématiques, des intrigues riches, des créateurs audacieux : ce sont les ingrédients d'une excellente série télé. La créativité de Chris, associée au brillant travail de David et Gillian, continue de faire progresser ce phénomène de la pop culture. Nous avons hâte de voir quels nouveaux mystères Mulder et Scully vont découvrir dans ce nouveau chapitre", a confié David Madden, président de la Fox.