Zapping LCI : ça chauffe entre Cyril Hanouna et Manu le gitan dans TPMP

"Tu vas pas faire le show !". Emmanuel Caldier, alias Manu le Gitan, a défié Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP comme peu de participants à l’émission auparavant. Il faut dire que ce gangster repenti avait mal pris les reproches de l’animateur et ses chroniqueurs, qui avaient décrit son intervention dans "90’Enquêtes"sur TMC comme le "tuto" du parfait cambriolage. Si bien que l’intéressé est allé jusqu’à appeler le père de Baba afin de venir s’expliquer sur C8…





Dans le Zapping de "La Médiasphère", l’émission médias de LCI, vous découvrirez un candidat de "Top Chef" sur M6 qui s’y connaît presque aussi bien en injures qu’en cuisine. Mais aussi un Frédéric Lodéon en grande forme sur le plateau des Victoires de la musique classique en direct sur France 3. Dans "Le Journal de la santé" sur France 5, Michel Cymes doit lui interrompre un coach sportif aux pratiques un peu trop explicites.





Retour également dans ce meilleur du pire de la télé sur l’embrouille entre les équipes de "Quotidien" sur TMC et le service de sécurité de la patronne du Front National, Marine Le Pen. Dans "Des chiffres et des lettres", sur France 2, l’animatrice Arielle Boulin-Prat se livre à un décryptage des relations entre Barbe Bleue et de son épouse qui prend une saveur particulière à l’aune de l’actualité politique...