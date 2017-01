Zapping LCI : Coup de froid sur le vote, vague Hamon, Hollande au chaud au Chili… retour sur un dimanche pas ordinaire pour la gauche

Ils ont bravé le froid "polaire", contrairement à certains à une partie des électeurs, moins nombreux qu'ils ne l'espéraient. Les 7 candidats de la primaire de la gauche se sont rendus aux urnes, ce dimanche, dans l’espoir d’être les deux finalistes d’un scrutin à l’issue incertaine. A l’arrivée, cinq déçus, et deux heureux, Benoît Hamon et Manuel Valls, l’ancien ministre et l’ancien Premier ministre récoltant respectivement 36.35% et 31.11% des suffrages.