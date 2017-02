Zapping LCI : la catcheuse Anna Konda ne fait qu’une bouchée de Monsieur Poulpe

Demandez à Jean-Pierre Pernaut à jouer la colère, et vous aurez une drôle de surprise dans "Les Cerveaux", le nouveau jeu de TF1 animé par Laurence Boccolini. Il s’est en passé des choses ce week-end à la télé. Et pas toujours des plaisantes. On pense notamment à ce coup de fouet un peu (beaucoup) malheureux sur le plateau du "Grand Malaise", l’émission de Patrick Sébastien sur France 2 qui a fait le buzz à ses dépens ce week-end...