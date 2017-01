Zapping LCI – Quand Christian des "12 coups de midi" participait à "Des chiffres et des lettres"

24 HEURES A LA TELE - Parce qu’il se passe tous les jours quelque chose à la télé, La Médiasphère de LCI a sélectionné pour vous le meilleur du pire des dernières 24 heures sur le petit écran. Au menu ce mardi 18 janvier : Donald Trump, Christian Quesada, "The Game of love", "Touche pas à mon poste" et Sophie Jovillard.