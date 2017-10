Tennis : de l'arrêt du double au Top 10 mondial, la métamorphose de Caroline Garcia

Outre sa forme physique et sa décision de faire une croix (temporairement ?) sur la Fed Cup, Garcia récolte également les fruits du travail entrepris avec son père, Paul-Louis, longtemps critiqué. "Mon père avait une vie professionnelle très riche, donc mettre ça de côté et repartir de zéro pour permettre à sa fille d'atteindre ses rêves est difficile. Parfois quand je lis des choses, ça me blesse et ça doit le blesser aussi. On paie aussi l'image de ces relations père-fille qui ont parfois été difficiles. En France, on parle souvent de Marion Bartoli. Mais tout le monde est différent, et puis ça a vraiment marché pour elle, on ne peut pas le lui enlever", déclarait-elle au Parisien en janvier dernier.





Dans le même entretien, le top 10 était d’ailleurs déjà dans un coin de sa tête. "Si je suis Top 10, c'est nickel. Si j'ai gagné un titre du Grand Chelem au passage, c'est encore mieux. Mais déjà Top 10, je serais plus que ravie", déclarait-elle. Si pour le top 10, l’objectif est atteint, le titre du Grand Chelem évoqué pourrait n’être qu’une question de temps, surtout si elle affiche un niveau de jeu similaire à celui des deux dernières semaines.