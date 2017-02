Eugenie Bouchard va avoir un second rendez-vous au fan qui lui avait lancé un pari sur Twitter !

La suite, vous la connaissez : les Patriots de Tom Brady ont finalement réussi le plus gros come-back de l’histoire du Super Bowl et Eugenie Bouchard avait ensuite confirmé qu’elle honorerait son pari : "J’ai connu mon moment de gloire sur Twitter, je vais tenir parole !" Dix jours plus tard, les deux tourtereaux se sont bel et bien retrouvés et ont passé à la soirée au Barclays Center de New York pour assister à un match de NBA, comme en attestent les nombreuses photos et vidéos postées par la Canadienne sur Twitter.