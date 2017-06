La star du tennis Venus Williams au cœur d’une enquête après un accident de la route mortel

La conductrice du second véhicule, âgée de 68 ans, souffrait de fractures multiples et son époux, qui se trouvait sur le siège passager, d'un traumatisme crânien. Ils ont tous deux été hospitalisés après le choc. Mais l'homme a succombé à ses blessures. Selon la presse locale, une procédure civile a été lancée cette semaine par la famille de la victime pour obtenir des dommages et intérêts. "Mme Barson est sous le coup d'un énorme chagrin et ne sait pas comment elle va poursuivre sa vie", a indiqué son avocat Michael Steinger, dans un communiqué. "Son époux depuis 35 ans a été percuté par Venus Williams qui est responsable d'un accident de circulation à la suite duquel il a été hospitalisé pendant 14 jours et après plusieurs interventions chirurgicales, il est décédé". L'enquête sur les circonstances du drame est toujours en cours, selon la police.